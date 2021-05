Recovery, Ue: ratifica completata per tutti gli Stati

-afp

Il commissario europeo per il Bilancio, Johannes Hahn, ha annunciato su Twitter la ratifica del Recovery Fund per tutti gli Stati. "Con i voti positivi dei parlamenti dell'Austria e della Polonia oggi - ha scritto -, tutti i 27 Stati membri hanno completato il processo parlamentare per l'approvazione della decisione sulle risorse proprie" dell'Ue, l'atto giuridico necessario per consentire alla Commissione di andare sui mercati a reperire le risorse.