Recovery, Ue: firma per prima rata Italia entro Natale

ansa

"Le discussioni tra i nostri servizi e il governo italiano sono a buon punto, fino ad ora ho firmato 3-4 accordi operativi" per aprire le richieste delle prime rate del Recovery fund da parte degli Stati membri "e dovrei fare lo stesso per l'accordo operativo dell'Italia prima di Natale". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. Dopo la firma "il governo può, quando lo decide, fare la richiesta di esborso".