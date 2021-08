Recovery, il Mef: "Il Pnrr è un'opportunità per lasciare un Paese migliore"

ansa

Il Pnrr "rappresenta una grande opportunità per l'Italia, per i suoi cittadini e le sue imprese". Lo scrive il ministero dell'Economia, sottolineando che "tutte le istituzioni devono cooperare per il proficuo utilizzo delle risorse del Piano, a beneficio delle generazioni future. Lasciare in eredità un Paese migliore: questo è l'impegno che il governo intende portare avanti attraverso la collaborazione e il confronto con tutte le parti interessate".