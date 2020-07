Recovery Fund, ok dell'Europarlamento alle conclusioni del Consiglio Ue

L'Europarlamento dà il via libera alla risoluzione non legislativa sulle conclusioni del Consiglio del 17-21 luglio, in cui si chiede di migliorare l'accordo sul quadro finanziario pluriennale. Si definiscono "inaccettabili" i tagli al bilancio Ue, mentre si considera il Recovery Fund una "mossa storica". Con 465 sì, 150 no e 67 astenuti l'Assemblea sottolinea che le priorità a lungo termine, come Green Deal e Agenda digitale, sono a rischio.