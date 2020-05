Recovery Fund, debito Ue per 750 miliardi da restituire entro il 2058

Guida alla finanza Investimenti, su cosa puntare quando l’emergenza coronavirus sarà finita



Finita la quarantena, l'Italia prova gradualmente a tornare alla normalità. In questa fase di ripartenza, su cosa puntare per valorizzare i propri investimenti? Per prima cosa, meglio affidarsi a un consulente indipendente, evitando scommesse e “fai da te”, ma pianificando con strategia il proprio futuro finanziario