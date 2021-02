Recovery, Dombrovskis: Italia lavori al piano, nuovo governo farà bene

L'Europa ha avuto contatti con l'Italia in merito al Recovery Fund. "Come nel caso di molti altri Paesi, occorre lavorare ancora perché il piano rifletta tutte le riforme e gli investimenti necessari, ma sono assolutamente convinto che il nuovo governo riuscirà in maniera brillante a completare le misure e i passi necessari per gli ingenti finanziamenti", ha detto il vice presidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis.