Rc Auto, dati Ivass: Napoli e Prato restano le province più care

Napoli e Prato detengono ancora il "triste" primato di province più costose per la Rc Auto. E' quanto conferma l'indagine Iper dell'Ivass, secondo cui il costo medio del premio è pari, rispettivamente, a 618 e 606 euro. Oristano e Aosta si confermano quelle più economiche (296 e 302 euro). In lieve calo, nel quarto trimestre, il premio medio per la garanzia Rc auto effettivamente pagato per i contratti stipulati o rinnovati, sceso a 415 euro.

Il prezzo medio nel quarto trimestre cala a 415 euro - In lieve calo, nel quarto trimestre, il premio medio per la garanzia Rc Auto effettivamente pagato per i contratti stipulati o rinnovati, sceso a 415 euro (erano 419 nel trimestre precedente). Il 50% degli assicurati paga meno di 372 euro e solo il 10% degli assicurati paga meno di 235 euro. Nel 2018, secondo l'istituto di vigilanza, è proseguito il trend di stabilizzazione dei prezzi; la variazione del prezzo medio su base annua è lievemente negativa.



Per gli under 25 Rc Auto più salata del 78% rispetto alla media - Il prezzo medio dei contratti Rc Auto stipulati dagli assicurati con età inferiore a 25 anni continua a essere particolarmente elevato: 740 euro (+78% rispetto alla media nazionale). Secondo l'indagine Iper dell'Ivass, "è declinato in modo eterogeneo su base provinciale: a Napoli gli under 25 pagano un premio pari a circa una volta e mezza quello medio della provincia, mentre a Bologna pagano quasi il doppio".