Quota 100, missione fallita: ogni dieci uscite solo tre assunzioni

Il tasso di sostituzione tra chi entra e chi esce dal mondo del lavoro grazie a Quota 100 non supererà il 30%. Lo ha stimato l'Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro. Il pieno ricambio generazionale si avrà soltanto in ambiti altamente specializzati, come quelli dei meccanici e degli elettricisti. Per Confindustria il problema è trovare personale con competenze, assente sul mercato.