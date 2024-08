Pubblica amministrazione, 170mila assunzioni entro fine anno: i bandi di concorso

Scade il 10 settembre il termine per candidarsi al concorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per 470 laureati da impegnare in attività professionali operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo, finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti. Anche questo bando è destinato ai laureati, ma in questo caso non è richiesta alcuna specifica esperienza. Per candidarsi è necessario essere in possesso almeno di una laurea triennale in uno dei seguenti indirizzi di studio: Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze economiche, Scienze dell'Economia e della gestione aziendale. In alternativa, ci si può candidare con un diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio conseguito secondo il vecchio ordinamento. Anche in questo caso la candidatura deve essere inviata telematicamente attraverso il portale del reclutamento della pubblica amministrazione InPA.