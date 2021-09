Professioni gravose, ecco chi potrebbe andare in pensione a 63 anni nel 2022

La sempre più vicina scadenza della sperimentazione di Quota 100 - fissata al 31 dicembre 2021 - rende prioritario definire i nuovi requisiti per l'uscita anticipata dal mondo del lavoro. In questo contesto si inserisce il progetto di allargare l'Ape sociale a un più ampio numero di mansioni in modo tale da permettere l'uscita dal lavoro a 63 anni per chi le esercita. La Commissione istituzionale sui lavori gravosi ha ampliato in un documento del 16 settembre 2021 l'elenco delle professioni gravose dalle 63 attuali alle 207 potenziali del 2022.