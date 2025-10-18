Logo Tgcom24
Povertà, Eurostat: Calabria, Campania e Guyana francese tra le regioni Ue a più alto rischio

I dati relativi al 2024 mostrano come il Mezzogiorno si confermi tra le zone più fragili d'Europa

18 Ott 2025 - 14:31
© Istockphoto

© Istockphoto

Guyana francese, Calabria e Campania sono le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale in Europa. E' quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat relativi al 2024. Dopo la Guyana francese (59,5%), la Calabria registra un tasso di vulnerabilità del 48,8%, seguita dalla città autonoma spagnola di Melilla (44,5%) e dalla Campania (43,5%). Il Mezzogiorno si conferma quindi tra le zone più fragili d'Europa: Calabria e Campania superano di oltre il doppio la media Ue del 21%; anche Sicilia (40,9%) e Puglia (37,7%) risultano ben oltre la soglia critica del 33%.

