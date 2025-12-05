Ponte dell'Immacolata, giro d'affari di quattro miliardi

Indagine di Cna Turismo e Commercio focalizzata sulle spese dirette e indirette dei vacanzieri nei giorni tra il 6 e l'8 dicembre. Città e borghi d'arte in cima alle preferenze
Per il Ponte dell'Immacolata, il giro d'affari ammonterà a quattro miliardi di euro. A stimarlo una indagine di Cna Turismo e Commercio e che è focalizzata sulle spese dirette e indirette dei vacanzieri nei giorni tra il 6 e l'8 dicembre, con una avanguardia di turisti già in partenza dal pomeriggio di venerdì 5. In movimento sono previste undici milioni di persone.
Nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere si annunciano circa tre milioni di pernottamenti, con 1,75 milioni da parte di turisti stranieri e i 1,25 milioni di vacanzieri italiani. Numeri tutti in netta crescita rispetto allo scorso anno, quando però il Ponte includeva un giorno in meno, in quanto l'Immacolata cadeva di domenica. Città e borghi d'arte saranno le mete preferite grazie anche a mercatini e attrazioni natalizie già a disposizione. Ma anche per le località sciistiche e termali si prevede un risultato soddisfacente.