Ponte dell'Immacolata, giro d'affari di quattro miliardi

Per il Ponte dell'Immacolata, il giro d'affari ammonterà a quattro miliardi di euro. A stimarlo una indagine di Cna Turismo e Commercio e che è focalizzata sulle spese dirette e indirette dei vacanzieri nei giorni tra il 6 e l'8 dicembre, con una avanguardia di turisti già in partenza dal pomeriggio di venerdì 5. In movimento sono previste undici milioni di persone.