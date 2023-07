Pnrr, nello schema d'intesa con la Ue slitta una parte dei fondi della terza rata | L'importo del 2023 resta invariato

Il totale di 35 miliardi di euro previsto dal Pnrr nel 2023 "sarà incassato per intero", precisa Palazzo Chigi. Le modifiche proposte non avranno dunque alcun impatto sull'importo complessivo dei pagamenti. La terza rata prevedrà 54 obiettivi per 18,5 miliardi di euro, mentre la quarta 28 obiettivi per 16,5 miliardi. Dopo "un'approfondita interlocuzione" con la Commissione Ue, il governo ha presentato nella riunione della Cabina di Regia sul Pnrr "una richiesta di modifica in materia di riforma degli alloggi per studenti, al fine di inserire una nuova milestone nella quarta rata e chiarire le condizioni e gli obiettivi della misura".

Terza rata, il governo: "Sfida complessa"

Fonti di governo hanno sottolineato come quella della terza rata del Pnrr sia una "sfida particolarmente complessa". L'esecutivo, già nelle prime settimane dall'insediamento, "si è impegnato per assicurare il pieno conseguimento dei 55 traguardi e obiettivi (milestone e target) previsti dal Pnrr per il secondo semestre 2022 (terza richiesta di pagamento)". Al momento dell'insediamento del governo Meloni (22 ottobre 2022), hanno riferito le stesse fonti, "risultavano conseguiti venticinque traguardi e obiettivi, mentre per i restanti trenta era riconosciuta la necessità di ulteriori interventi. Si è trattato, viene evidenziato, di una sfida di particolare complessità in quanto la terza rata, rispetto alle due precedenti, prevedeva non solo un maggiore numero di milestone e target da raggiungere ma, soprattutto, un sensibile aumento dei target quantitativi (sui quali, quando i numeri sono elevati, la Commissione svolge attività di sampling)". In particolare, mentre la prima rata prevedeva 51 obiettivi, la seconda rata ne prevedeva 45, la terza 55 di cui 39 milestone e 16 target. Inoltre la terza rata includeva alcune riforme particolarmente complesse.