Pnrr, il governo modifica 10 obiettivi della quarta rata: cosa cambia | Schlein chiama Meloni: "Venga in Parlamento a spiegare tutto"

Dai satelliti agli asili nido: le modifiche concordate dal governo Una revisione preliminare degli obiettivi, per evitare lungaggini nelle verifiche e limitare i rischi che incombono sul Pnrr. Da oltre sei mesi in attesa della terza rata, il governo vara un "cambio di metodo" e sceglie questa soluzione per la tranche successiva, da 16 miliardi di euro. I dieci obiettivi intermedi sono stati modificati coinvolgendo sei ministeri. Il primo riguarda il progetto di Cinecittà sullo sviluppo dell'industria cinematografica, che cambia praticamente solo nome passando da Istituto Luce Studios a Cinecittà. Un altro target riguarda i satelliti, per i quali è stato rimodulata la portata dell'investimento in base agli sviluppi del mercato, per evitare sovrapposizioni con gli investimenti privati dell'Internet of Things. Un terzo focus è invece relativo agli asili nido, che non prevede il taglio dei finanziamenti ma chiede più tempo per emanare altri bandi. Un quarto obiettivo modificato riguarda i treni, in particolare il rinnovo del parco ferroviario del trasporto regionale allo scopo di definire la composizione di treni e carrozze da acquistare.

Idrogeno, caldaie e colonnine elettriche Un altro macrotema delle modifiche decise a Palazzo Chigi riguarda l'energia. A partire dall'idrogeno, in particolare dalla sperimentazione per la mobilità ferroviaria. C'è poi il nodo caldaie: non essendo chiaro il contributo alla transizione ecologica fornito dal Sismabonus, si è scelto di aumentare l'obiettivo dell'Ecobonus. Adesso sarà dunque possibile rendicontare l'installazione di caldaie a condensazione a gas in sostituzione delle caldaie a minore efficienza. Il governo ha previsto poi il lancio di nuove gare per le colonnine per le ricariche dei mezzi elettrici sulle aree extraurbane, dopo il buco nell'acqua delle prime iniziative. Un'ulteriore modifica degli obiettivi della quarta rata è legata alla riduzione diretta del ferro, con la precisazione fondamentale che "nessun gas naturale deve essere utilizzato per la produzione di idrogeno da utilizzare in tale contesto". La Cabina di regia del Pnrr modifica inoltre le soglie per gli avvisi dei progetti di interventi contro la povertà educativa nel Mezzogiorno, in particolare a sostegno del Terzo settore. Cambia infine anche la descrizione del target dell'investimento relativo alla "Creazione di imprese femminili", con la rimozione del riferimento a specifici strumenti finanziari.

Le opposizioni Il ministro Raffaele Fitto ha colto l'occasione per ribattere agli attacchi delle opposizioni, chiarendo che sui ritardi non ci sono "riferimenti oggettivi imputabili" a questo esecutivo e promettendo di presentarsi martedì in Parlamento per la relazione semestrale. "Siamo all'emergenza nazionale: Azione è pronta a collaborare in ogni modo ma per favore smettiamola con il 'tutto bene'", dice Carlo Calenda, proponendo di usare il "suo" meccanismo di Industria 4.0 per far diventare il Pnrr il nostro Inflation Reduction Act. Da Fitto "inutili giri di parole", taglia corto il M5s. Mentre Alleanza Verdi-Sinistra e Pd chiedono che Giorgia Meloni "riferisca urgentemente al Parlamento sulle revisioni al Pnrr", con accuse di "approssimazione" al governo, legate anche ai tempi incerti della quarta rata.

Fitto respinge gli attacchi "Al momento tre Paesi hanno chiesto il pagamento della terza rata, Spagna, Italia e Grecia, e nessuno ha chiesto quello della quarta. Se noi siamo in ritardo, gli altri che situazione hanno?", afferma il ministro per gli Affari europei e il Pnrr. Se tutto andra' come lui si augura, aggiunge, "saremmo il primo Paese a chiedere la quarta rata". E verrà richiesta "intera, non immaginando un definanziamento", assicura smentendo che l'Italia avrebbe potuto ottenere la terza rata rinunciando a una parte dei fondi. Il ministro, però, deve ammettere che l'intesa con la Commissione Ue su queste modifiche non è accompagnata dalla promessa di liquidare le risorse entro fine anno: "Sono garanzie che non può dare nessuno". "Fare velocemente, ma non in fretta, perché si rischiano errori decisivi", ribadisce Fitto.