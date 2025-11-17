Pil, l'Ue taglia le stime per Italia: +0,4% nel 2025 e +0,8% nel 2026

Sempre secondo le Previsioni economiche d'autunno della Commissione europea, l'Italia sarà nel 2027, con un rapporto debito/Pil atteso al 137,2%, tra i soli quattro Stati membri dell'Unione europea con un rapporto debito/Pil superiore al 100% assieme a Belgio (112,2%), Grecia (138%%) e Francia (120%). Da ricordare che il deficit dell'Italia è visto al 2,6% nel 2027, dodici Paesi saranno sopra il 3% del rapporto deficit/Pil, con la Germania al 3,8% e ai valori più alti Polonia (6,1%) con Belgio e Romania (5,9%).