Eurozona, deficit/Pil al 2,7% nel secondo trimestre del 2025

Nel secondo trimestre del 2025, il rapporto deficit/Pil destagionalizzato delle amministrazioni pubbliche si è attestato al 2,7% nell'area dell'euro, invariato rispetto al primo trimestre, e al 2,9% nell'Ue (in crescita dal 2,8% del primo trimestre). Lo rileva Eurostat. Il dato dell'Italia non è indicato. Tra i singoli Paesi, valori più alti in Romania (8,7%) e Polonia (8,5%), mentre la Francia è terza per disavanzo pubblico al 5,4% (invariato dal primo trimestre). All'opposto Cipro, con un avanzo del 3,9%. Il deficit della Germania è al 2%, quello della Spagna al 2,6%.