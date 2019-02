Pernigotti, firmato l'accordo per la cassa integrazione di 92 lavoratori

E' stato firmato al ministero del Lavoro l'accordo per la cassa integrazione straordinaria per reindustrializzazione per 92 lavoratori della Pernigotti di Novi Ligure (Alessandria). Per l'azienda, di proprietà del gruppo turco Toksoz, erano presenti il direttore finanziario, il direttore risorse umane e gli advisor legali. Inoltre partirà un piano di politiche attive per i lavoratori. La procedurà avrà durata di 12 mesi.