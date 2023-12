Rush finale verso il Patto di stabilità, fonti Ue: mercoledì la possibile intesa | Berlino: non accetteremo regole non rigide sul debito

"Abbiamo avuto un colloquio con il nostro collega italiano Giorgetti e sono fiducioso che, nella riunione straordinaria dell'Ecofin di mercoledì, si possa raggiungere un accordo politico" sulla riforma del Patto di stabilità. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ribadendo l'importanza per Berlino di "mantenere la cultura della stabilità in Europa", per cui "la Germania non accetterà regole che non siano rigide, cioè credibili, sufficienti ed efficienti" per il rientro del debito.

Il rush finale verso un'intesa è stato poi confermato in serata anche da fonti Ue: "Mercoledì abbiamo la possibilità di trovare un accordo".