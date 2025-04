Pasqua, Cgia: al lavoro oltre 5 milioni di italiani

Oltre 11 milioni di italiani approfitteranno del ponte pasquale per concedersi alcuni giorni di svago. Mentre molti potranno recarsi al mare, in montagna o visitare una o più città d'arte, non si può ignorare che un numero significativo di persone lavorerà anche durante questo periodo festivo. Secondo l'Ufficio studi Cgia, tra la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo dovranno recarsi sul luogo di lavoro circa 5,1 milioni di italiani. Di questi 1,3 sono lavoratori autonomi (agricoltori, allevatori, ambulanti, artigiani, commercianti, esercenti, etc.) e gli altri 3,8 sono lavoratori dipendenti.