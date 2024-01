Panetta: "Fase di rallentamento dell'economia, inflazione sotto controllo"

Quanto all' inflazione , "in Italia è sotto controllo - sottolinea il numero uno di Bankitalia -: è tornata stabilmente sotto il 2% e si prevede che rimanga in media sotto questa soglia nel prossimo triennio". Tre anni, precisa, sono "l'orizzonte in cui la Bce calibra i suoi interventi". Si prevede inoltre anche una certa "ripresa dei salari".

Mar Rosso, "non vediamo un impatto macro"

Ancora sulla dinamica dei prezzi, Panetta spiega: "Io sono convinto che la disinflazione in atto sia forte. Non mi lancio in previsioni su quando si taglieranno i tassi alla Bce perché non lo so e se lo sapessi non ve lo direi". E precisa che "al momento non vediamo un impatto macro" dalle vicende del Mar Rosso "ma non possiamo escluderlo".