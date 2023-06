Bankitalia, Fabio Panetta sarà il nuovo governatore: c'è il via libera del Cdm

Panetta succede a Visco in quella che si preannuncia una sostanziale continuità, come aveva lasciato intendere in alcuni suoi interventi nel ruolo di membro del Comitato esecutivo della Bce. A novembre, nel mezzo della forte stretta sui tassi dell'Eurotower, Panetta aveva affermato che "se è vero che la politica monetaria ha dovuto e forse dovrà ancora effettuare una normalizzazione dei tassi mi pare anche scontato che l'esigenza di un ulteriore movimento vada di volta in volta ponderata. E' probabile che si debbano fare nuovi passi per normalizzare la politica monetaria, ma dobbiamo tenere conto di quello che è stato già fatto". A febbraio ha poi chiesto di "rivalutare attentamente le prospettive di inflazione a medio termine e i rischi che le circondano" con l'esortazione a dover "invece calibrare la nostra politica monetaria in modo dipendente dai dati, lungimirante e adattabile a sviluppi mutevoli". Ha anche chiesto di procedere "a piccoli passi" ora che "i tassi si stanno spostando in territorio restrittivo" perché "ciò che conta è l'entità e la durata della restrizione della politica monetaria".