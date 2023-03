Bankitalia, Visco: "Verso bilanci in rosso per il rialzo tassi della Bce | A novembre lascio la guida di Via Nazionale"

"La mia ultima assemblea"

"Quella odierna è l'ultima assemblea che presiedo come governatore - ha spiegato -. Il prossimo mese di novembre lascerò la guida dell'istituto nel quale feci ingresso nel 1972". Visco, nominato il primo novembre 2011, ha inoltre rilevato come "nei dodici, intensi anni da me vissuti al vertice della Banca, importanti cambiamenti sono intervenuti nell'esercizio delle funzioni dell'istituto".