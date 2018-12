Palline di Natale personalizzate: il gadget nato dall'idea di un giovane "inventore"

20 dicembre 2018 12:35 Palline di Natale personalizzate: il gadget nato dallʼidea di un giovane "inventore" A 30 anni Daniele Sarselli ha messo in piedi una startup che produce decorazioni natalizie personalizzate. Da allora ha creato più di 200mila palline

Il gadget perfetto da regalare ai dipendenti a Natale, ma allo stesso tempo il modo di far entrare un brand all'interno delle case. Con queste idee che gli frullavano in testa Daniele Sarselli ha creato a soli 30 anni nel Piacentino una start up innovativa che produce "Palline di Natale" personalizzate. "Lavoravo per un'azienda nel settore marketing per cui dovevo fare cesti natalizi ed ero alla ricerca di un gadget particolare da inserire, non lo trovavo, allora l'ho inventato", ha detto Daniele a Tgcom24. Era il 2011, da allora sono passati 7 anni in cui l'idea del giovane, grazie anche al coraggio dell'imprenditore Raffaele Chiappa di sposare il progetto, è diventata una realtà che produce circa 50mila palline all'anno.

Com'è nata l'idea di creare palline di Natale personalizzate?

Io sono una persona particolare che ogni tanto butta giù qualche idea: alcune vanno bene e alcune vanno male. Per esempio mi sono inventato un videogioco in 3D sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per rendere la formazione aziendale obbligatoria interessante e sono stato fondatore nel 2013 di Coopworking (all’epoca il primo co-working in Italia basato sul modello cooperativo dei partecipanti). Non so come definirmi: un matto, un innovatore. Di sicuro sono uno che si annoia in fretta e quindi invento cose per non annoiarmi. Un inverno di 6/7 anni fa cercavo il gadget perfetto da inserire nei cesti di Natale e non trovandolo l'ho inventato.



Com'è nata la start up?

All'inizio ho semplicemente registrato un dominio su internet, poi ho cominciato a informarmi e ho coinvolto Raffaele Chiappa che ha sposato il progetto. Non è stato semplice, perché stampare sulle palline natalizie è difficile. Abbiamo distrutto centinaia di palline, ma alla fine abbiamo trovato il modo per personalizzarle con il proprio logo, una scritta. Da allora abbiamo venduto circa 200mila palline di Natale.