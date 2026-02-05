Il prezzo dell'argento crolla del 15%, l'oro scende del 3%

I prezzi dell'argento sono crollati di oltre il 15%, con il ritorno della volatilità che ha colpito i metalli preziosi lo scorso fine settimana; l'oro ha perso oltre il 3%. Il metallo bianco ha toccato il minimo di 73,57 dollari l'oncia nelle contrattazioni asiatiche, mentre i lingotti d'oro sono scesi a 4.971,55 dollari.