Il rimbalzo di oro (+6%) e argento (+12%)

RIMBALZO DI ORO E ARGENTO

Oro e argento di nuovo protagonisti sui mercati. Dopo i bruschi cali registrati da giovedì, nelle ultime ore i metalli preziosi stanno riprendendo quota. Il prezzo dell’oro spot, che la scorsa settimana aveva sfiorato i 5.600 dollari l’oncia, in mattinata sta guadagnando il 6% e si è riportato poco sotto i 5.000 dollari. In ripresa anche l’argento, arrivato a cedere circa il 30% nei giorni scorsi, che oggi viaggia intorno agli 86 dollari grazie a un rimbalzo del 12%. A innescare le vendite su oro e argento era stata la nomina di Warsh alla Fed.