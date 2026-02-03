Il rimbalzo di oro (+6%) e argento (+12%)
I metalli preziosi tornano a salire dopo i crolli dei giorni scorsi. Piazza Affari in verde tocca livelli che non si vedevano da dicembre del 2000, Usa e India chiudono un accordo commerciale
Partenza positiva per i listini europei, con Piazza Affari che sale di oltre mezzo punto percentuale e raggiunge un nuovo record da dicembre 2000. Massimo storico anche per la Borsa di Tokyo, che nella seduta odierna ha chiuso in rialzo del 3,9%.
RIMBALZO DI ORO E ARGENTO
Oro e argento di nuovo protagonisti sui mercati. Dopo i bruschi cali registrati da giovedì, nelle ultime ore i metalli preziosi stanno riprendendo quota. Il prezzo dell’oro spot, che la scorsa settimana aveva sfiorato i 5.600 dollari l’oncia, in mattinata sta guadagnando il 6% e si è riportato poco sotto i 5.000 dollari. In ripresa anche l’argento, arrivato a cedere circa il 30% nei giorni scorsi, che oggi viaggia intorno agli 86 dollari grazie a un rimbalzo del 12%. A innescare le vendite su oro e argento era stata la nomina di Warsh alla Fed.
COLLOQUI TRA IRAN E USA
Il clima sui mercati sembra essere più sereno alla luce dei dialoghi in corso tra Usa e Iran per scongiurare un attacco. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato di aver incaricato il suo ministro degli Affari esteri, Abbas Araghchi, di avviare negoziati diretti con gli Stati Uniti, che potrebbero avere luogo venerdì in Turchia. Donald Trump si è detto fiducioso sulla possibilità di un accordo, dopo giorni di scambi di minacce tra i due Paesi. In primo piano c’è il nucleare iraniano.
ACCORDO COMMERCIALE TRA USA E INDIA
Ieri Donald Trump ha annunciato di aver chiuso un accordo commerciale con l’India. Gli Usa ridurranno i dazi dal 25% al 18% mentre l’India porterà a zero le proprie tariffe sulle merci americane. Inoltre, l’India avrebbe accettato di non acquistare petrolio dalla Russia e di sostituirlo con greggio proveniente da Usa e Venezuela. Il primo ministro indiano Modi ha espresso soddisfazione per l’accordo. La Borsa di Bombay ha festeggiato l’accordo con un rialzo del 3%.
MUSK ANNUNCIA LA FUSIONE DI SPACEX E XAI
Ieri seduta positiva a Wall Street. Il Dow Jones ha guadagnato 515,19 punti (+1,05%), lo S&P 500 è salito di 37,41 punti (+0,54%), il Nasdaq ha chiuso in rialzo di 120,39 punti (+0,56%). Nella notte italiana Elon Musk ha annunciato la fusione di SpaceX e xAI, dando vita a un colosso non quotato da 1.250 miliardi di dollari. L’obiettivo, secondo Musk, è dare vita a una società capace di realizzare data center nello spazio per coprire le esigenze di calcolo dell’intelligenza artificiale.
VALUTE E PETROLIO
Sul valutario, il biglietto verde si indebolisce, con l'euro che passa di mano a 1,1817 (da 1,179 alla chiusura di ieri) e a 183,714 yen (da 183,379). Giù anche il petrolio (Wti -0,51% a 61,87 dollari al barile, Brent -0,32% a 65,98 dollari). Il gas naturale scambiato ad Amsterdam cede il 4,59% a 32,38 euro al megawattora. Infine, rimbalzano dopo i recenti crolli l'oro (+4,87% a 4.882 dollari il contratto spot e +5,54% a 4.878 dollari il future) e l'argento (+8,6% a 86 dollari).