Nuovi nati, nel 2025 gli aiuti salgono fino a 7mila euro

Il sostegno, come riassume il Sole24ORE, si articola in due misure principali. La prima è l’assegno unico universale, che per i bambini nati o adottati nel 2025 sarà potenziato nei primi 12 mesi di vita. Le mensilità da calcolare, in realtà, sono 15 perché il bonus viene riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza. Per le famiglie con un Isee sotto i 17.295 euro, l’importo mensile raggiungerà i 302,7 euro grazie a una maggiorazione del 50%, per un totale di 4.540 euro in 15 mensilità. Se il nuovo nato ha già due o più fratelli, l’assegno mensile salirà a 400,8 euro, portando il totale a 6.011 euro.