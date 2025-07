NewPrinces, da azienda alimentare a colosso della GDO: chi è Angelo Mastrolia, il nuovo re del food

La forza di NewPrinces è una rete produttiva diffusa e diversificata. Gli stabilimenti si trovano in diverse regioni italiane, da Sansepolcro a Cremona, passando per Eboli, Bologna, Reggio Emilia, Lodi e Ozzano Taro. Qui vengono prodotti latte fresco, yogurt, formaggi, pasta secca, semolino, fette biscottate, biscotti, pappe, omogeneizzati e farine. Il gruppo opera in diversi settori chiave dell'alimentare, coprendo non solo il fresco ma anche prodotti per l'infanzia, cereali, bakery e piatti pronti. Tra i marchi più noti in portafoglio ci sono Centrale del Latte di Torino, Mukki, Delverde, Corticella, Giglio, Polenghi, Pezzullo e, più recentemente, Plasmon, acquisita da Kraft Heinz nel luglio 2025.