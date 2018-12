Natale, Confesercenti: "6 milioni di italiani a caccia di acquisti nell'ultimo weekend"

A casa o fuori, ma se possibile a tavola. La tradizione del Natale è sempre più enogastronomica e gli italiani - nonostante le incertezze - non tagliano il budget per la cena della vigilia e per il pranzo del 25 dicembre: quest'anno, per imbandire la tavola, spenderanno complessivamente 2,8 miliardi di euro, lo 0,2% in più del 2017, per una media di 112 euro a famiglia, il dato più alto dal 2007. E a trainare, per una volta, è il Centro: qui la media è di 119 euro, oltre il 13% in più delle regioni del Nord Est (105 euro), che registra la spesa più bassa. E' quanto emerge dall'indagine Confesercenti-Swg. Secondo lo studio una buona fetta degli italiani aspetterà l'ultimo momento per fare i regali: 6 milioni andaranno a caccia di acquisti nell'ultimo weekend prima di Natale