Il Consiglio di amministrazione di Mps ritiene "congruo" il corrispettivo dell'Opas di Intesa Sanpaolo, dopo aver svolto "un'attenta e ponderata analisi" e alla luce dei "miglioramenti intervenuti rispetto alla configurazione iniziale dell'offerta, con particolare riferimento all'incremento del corrispettivo e alla maggiore attenzione dedicata dall'offerente al ruolo industriale, occupazionale e istituzionale di Siena e della Toscana e alle iniziative prospettate al riguardo". Lo riferisce, in una nota, l'istituto bancario. Ferma restando la valutazione di congruità finanziaria, il Cda ritiene tuttavia che il corrispettivo "non rifletta pienamente il valore del gruppo Mps e le sue prospettive di crescita e creazione di valore".