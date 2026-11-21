Mps: "Opas di Intesa congrua dopo il rilancio e le rassicurazioni su Siena, ma non rispetta appieno il valore e le prospettive del Gruppo"
Lo riferisce l'istituto bancario in una nota dopo aver svolto "un'attenta e ponderata analisi" dell'offerta
Mps Montepaschi Siena © Ansa
Il Consiglio di amministrazione di Mps ritiene "congruo" il corrispettivo dell'Opas di Intesa Sanpaolo, dopo aver svolto "un'attenta e ponderata analisi" e alla luce dei "miglioramenti intervenuti rispetto alla configurazione iniziale dell'offerta, con particolare riferimento all'incremento del corrispettivo e alla maggiore attenzione dedicata dall'offerente al ruolo industriale, occupazionale e istituzionale di Siena e della Toscana e alle iniziative prospettate al riguardo". Lo riferisce, in una nota, l'istituto bancario. Ferma restando la valutazione di congruità finanziaria, il Cda ritiene tuttavia che il corrispettivo "non rifletta pienamente il valore del gruppo Mps e le sue prospettive di crescita e creazione di valore".
La valutazione di congruità
Le prospettive di Mps, prosegue la nota, vanno valutate "anche alla luce del percorso industriale avviato con Mediobanca, dei benefici già emergenti dalla combinazione, della solidità patrimoniale del gruppo Mps e delle prospettive delineate dal piano industriale 2026-2030". La valutazione di congruità "tiene altresì conto della natura dell'offerta Isp, finalizzata all'acquisizione del controllo di Mps e delle rilevanti sinergie prospettate dall'offerente".
Ai fini di una valutazione complessiva dell'offerta, il Cda di Mps ritiene pertanto che "ciascun azionista" debba considerare attentamente gli elementi illustrati nel comunicato dell'emittente. Tra questi, gli effetti su Siena e sul territorio. "Pur valutando positivamente le iniziative prospettate dall'Offerente per Siena e la Toscana - si legge nella nota -, il relativo contenuto, le responsabilità e le risorse associate non risultano tuttavia ancora compiutamente definiti e non consentono quindi di valutare pienamente il futuro ruolo industriale e decisionale di Siena e gli effetti su clienti, dipendenti e territori".
Gli elementi "da valutare attentamente"
Tra gli altri elementi "da valutare attentamente", si legge nella nota, figurano il "profilo stand-alone del Gruppo Mps" e le "prospettive di creazione di valore" che la banca è in grado di esprimere da sola, il valore del corrispettivo - "inferiore al prezzo di mercato delle azioni Mps" e con un premio "inferiore alla media di offerte pubbliche comparabili del settore bancario italiano" -, i "rischi di realizzazione" delle sinergie, che "appaiono elevate", la loro distribuzione agli azionisti di Mps, che vedono riflesso nel premio di Intesa "solo una quota contenuta" del valore delle stesse, gli "elementi di complessità e rischi di esecuzione" dell'operazione che porterà al break-up del Monte.