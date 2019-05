Milano e Roma le città più costose per un weekend di coppia, ma il cappuccino è low cost

Stipendi bassi e costi alti - Milano e Roma sono, rispettivamente, al 35esimo e al 40esimo posto della classifica. La "migliore città del mondo" è Zurigo, in cui gli stipendi sono i più alti in assoluto, la vita è agiata e l'aria è pulita, mentre la peggiore metropoli in cui vivere è Lagos in Nigeria. Tornando in Italia, a pesare molto è la diminuzione del potere di acquisto degli italiani a fronte dell'aumento del costo della vita: rispetto allo scorso anno, gli italiani hanno perso circa il 10% dello stipendio netto. A Milano si è passati dai 1.700 euro del 2018 ai 1.530 del 2019, mentre a Roma ogni mese in media si possono spendere circa 1.200 euro del proprio stipendio, circa 200 euro in meno rispetto allo scorso anno.



Trasporti e cinema - Dal punto di vista dei mezzi pubblici, le città italiane offrono trasporti molto economici, con una spesa rispettiva di circa 35 e 40 euro mensili: un gran risparmio rispetto ai costi di Londra, con i suoi 140 euro mensili di abbonamento. Anche le attività di intrattenimento in Italia sono amiche del risparmio: a Milano un cinema costa in media 9 euro, mentre a Roma arriva a costare anche 6 euro. In ogni caso, per non alleggerire ulteriormente il conto in banca, conviene non usare l'auto: l'Italia è il terzo paese più caro al mondo per costo della benzina, con una media di 1,70 euro al litro. Anche il noleggio di auto presenta un conto salato, con una media di 144 euro al giorno per una utilitaria di medie dimensioni, il sesto più costoso in classifica.



Ristoranti, tecnologia e vestiti costosi - Milano è ottava nella classifica dei costi del vestiario: in centro città servono circa 100 euro per portare a casa un paio di scarpe da ginnastica o un jeans di marca. A Roma la situazione è più economica, con un costo medio di circa 70 euro per gli stessi oggetti. Anche nel campo della tecnologia l'Italia si piazza fra i paesi più cari al mondo: un iPhone costa il 21% in più rispetto agli Stati Uniti: circa 1300 euro. Meglio del Brasile, in cui lo smartphone della mela costa addirittura 2000 euro. E se si volessero investire i risparmi in una cena per due, a Milano si pagano circa 70 euro in un ristorante e 40 in un pub. A Roma, invece, un ristorante costa in media 50 euro e un pub 35. Risultati lontani dalle prime in classifica, ma comunque fra i 15 più cari al mondo: al confronto con le città più costose, un ristorante a New York costa circa 90 euro per coppia, mentre nella classifica dei pub vince Zurigo, con un conto di 63 euro per panino e birra in due.



Pochi soldi per chi vive in affitto - Per chi vive in affitto la situazione è ancora più grave: i costi mensili "divorano" gran parte della busta paga, con Milano che chiede circa 1.200 euro per un appartamento di due stanze e Roma che, per la stessa tipologia di casa, costa circa 1.000 euro. In pratica, nella Capitale in media si hanno 800 euro per arrivare a fine mese, mentre a Milano nel conto in banca rimangono circa 910 euro al netto delle spese. Cifre che, spiega la Deutsche Bank, sono basse rispetto ai costi elevati della vita in Italia.



Ma il cappuccino è low cost - Non basta, se Milano e Roma sono costose per viverci, sono costosissime per fare i turisti. Per lo meno a livelli "top". Milano è in assoluto la destinazione più costosa al mondo per un weekend romantico, con una notte per due in un albergo a 5 stelle con vista che costa in media 860 euro, seguita a ruota da Roma (sesto posto con una media di 545 euro). Turisti e cittadini possono però consolarsi al bar. Roma è terzultima al mondo per il prezzo di un cappuccino (al massimo di 1,70 euro ). Milano è ultima, con un costo medio di 1,50 euro. Per non parlare della qualità della bevanda. Il rapporto ovviamente non la giudica, ma che quelli italiani siano tra i miglior cappuccini del mondo ca va sans dire.