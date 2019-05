Le città più sane d'Italia: Bolzano, Pescara e Nuoro in testa alla classifica

Bolzano è la provincia più sana d'Italia, seguita da Pescara e Nuoro. E' quanto emerge dal confronto tra 12 indicatori relativi al benessere realizzato nel report "Indice della Salute". Lo studio prende in esame l'incidenza delle malattie in un determinato territorio, la possibilità di curarle attraverso i farmaci, l'accesso alle cure e la disponibilità di personale specializzato oppure la necessità di spostarsi per ricevere i trattamenti.