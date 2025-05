Mfe-MediaForEurope, primo trimestre 2025 da record: utile triplicato

In Italia la nota segnala "una significativa riduzione dei costi operativi – circa 20 milioni in meno rispetto al primo trimestre 2024 – e una raccolta pubblicitaria in crescita dell’1%, a conferma della tenuta del mercato e della centralità del Gruppo nel panorama media nazionale". Mentre in Spagna, "sebbene il mercato abbia avuto una partenza più lenta, si intravedono segnali di progressivo recupero. Il secondo trimestre si preannuncia promettente, con una raccolta pubblicitaria in Italia già in crescita di oltre il 2% nei mesi di aprile e maggio. L’estate porterà inoltre un nuovo impulso grazie ai diritti TV in chiaro della miglior partita in prime time dei primi Mondiali per club, che si svolgeranno in Nord America".