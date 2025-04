MFE-MediaForEurope, proposta di dividendo in crescita e conti oltre le attese: approvati i risultati 2024

L’andamento particolarmente positivo è stato sostenuto da una forte crescita della raccolta pubblicitaria, salita complessivamente del 4,7% nei due principali mercati del gruppo. In Italia, la performance ha superato nettamente quella del mercato (+6,8%), grazie al contributo di tutti i canali dell’offerta crossmediale: dalla TV lineare al digitale, dalla radio al DOOH. La quota di mercato pubblicitaria ha così toccato il massimo storico del 40,9%, in ulteriore crescita rispetto al 38,3% del 2019.



Sotto la guida dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, successivamente all’accordo tra Prosiebensat.1 (p7s1) e General Atlantic, MFE ha scelto di effettuare una rettifica di valore (non cash) sulla partecipazione in ProSiebenSat.1 per 128,2 milioni di euro. Una decisione contabile, senza impatto sulla cassa, che riflette trasparenza e rigore nella gestione, e che consolida le basi per una crescita solida e coerente nei prossimi anni.



La BaFin ha ufficializzato che MFE ha incrementato la propria partecipazione in ProSiebenSat.1 acquistando azioni sul mercato, raggiungendo così una quota del 30,09%.