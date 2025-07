Mfe aumenta l'offerta per l'acquisizione di ProSieben Sat.1

MFE ha conseguito la disponibilità di 12.500.000 Azioni MFE A già emesse (per un valore totale, basato sul prezzo di chiusura delle stesse al 25 luglio 2025, pari a 35.250.000,00 euro) in base ad un contratto di deposito fiduciario concluso in data 27 luglio 2025 concluso con BNP PARIBAS S.A. - GERMAN BRANCH, in qualità di depositario, e l'azionista di controllo di MFE, FINANZIARIA D'INVESTIMENTO - FININVEST S.P.A., ai fini del perfezionamento dell'Offerta Incrementata e di potenziali acquisti paralleli. Ai sensi del contratto di deposito fiduciario in questione, MFE non riconosce a Fininvest alcun compenso per la sola messa a disposizione delle proprie Azioni MFE A ai fini dell'Offerta Incrementata. Tuttavia, qualora tali Azioni MFE A messe a disposizione da Fininvest ai sensi del contratto di deposito fiduciario fossero utilizzate da MFE in conformità ai termini del contratto stesso, MFE sarà tenuta ad indennizzare Fininvest in misura corrispondente (in Azioni MFE A o in denaro).