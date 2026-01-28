intelligenza artificiale

Microsoft e Meta, trimestre sopra le attese grazie all'AI

Il colosso di Zuckerberg quasi raddoppia le spese di capitale. Previsti oltre cinque miliardi di dollari in più rispetto alle stime 

28 Gen 2026 - 23:34
© Facebook

© Facebook

Microsoft e Meta superano le attese e continuano a spingere sull'intelligenza artificiale, con il colosso di Mark Zuckerberg che potrebbe quasi raddoppiare le spese di capitale dai 72 miliardi di dollari del 2025 ai 115-135 miliardi del 2026, ben al di sopra delle attese. Una cifra elevata che non ha comunque spaventato gli investitori: i titoli Meta sono infatti arrivati a salire a Wall Street fino al 10% nelle contrattazioni after hours.

Ti potrebbe interessare

videovideo
meta
ai
microsoft

Sullo stesso tema