Mps-Mediobanca, dirigente del ministero dell'Economia indagato per insider trading

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Monte Paschi di Siena dal 2022, con l'accusa di insider trading. Il manager, a capo della direzione "Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici" del Mef, è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Guardia di finanza di Milano nell'inchiesta sul risiko bancario.