Media: per il Bilancio Ue ipotesi tassa sulle grandi aziende

Tra le ipotesi sui mezzi propri per finanziare il prossimo Bilancio Ue figura anche un'imposta sulle grandi aziende che operano in Europa. E' quanto si apprende da fonti a Bruxelles. Sul tema scrive anche il Financial Times che segnala anche che si applicherebbe a tutte le aziende con un fatturato netto superiore a 50 milioni (tenuto conto di sussidi e imposte) operanti in Europa, indipendentemente dal luogo in cui hanno la sede. Ci sarebbe un "sistema a scaglioni" per contributi più alti da parte dei gruppi con i ricavi maggiori. Una tassazione di questo tipo richiede comunque l'approvazione all'unanimità da parte dei 27 Stati Ue.