Tasse, Leo: "Dal concordato fiscale oltre 1,3 miliardi secondo le prime stime"

Il viceministro dice subito al quotidiano che quella del concordato non è una partita chiusa. "Per me la riapertura è auspicabile ma a condizione che ci sia il via libera collegiale del Governo e della maggioranza e che porti a un effettivo giovamento alla finanza pubblica". Su come e dove inserire la riapertura dei termini è in queste ore allo studio ma una cosa è assolutamente certa: "la nuova finestra per il concordato preventivo si riaprirà soltanto per quei contribuenti che hanno presentato entro il 31 ottobre la dichiarazione dei redditi ma non hanno aderito al concordato. Un vincolo necessario, come detto, per non complicare il nuovo calendario fiscale del 2025. Per quanto riguarda l'operazione che si è chiusa il 31 ottobre, "sono 160mila le partite Iva che sono passate da un voto di inaffidabilità totale o quasi al fisco, con voti Isa tra l'1 e l'8, e che adesso invece hanno accettato la proposta per posizionarsi al 10 e che ora possiamo ritenere soggetti fiscalmente più che affidabili".