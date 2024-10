Concordato preventivo biennale, come funziona e a chi è rivolto: oggi la scadenza

Nei giorni scorsi i commercialisti hanno chiesto una proroga lamentando disservizi: di certo martedì un problema ha riguardato gli F24, non collegati al concordato, ma sarebbe stato risolto in poche ore. Le difficoltà di accesso, pur indicate dai professionisti, non hanno trovato conferme, anche se è ovvio che vicino alla scadenza il numero di richieste può creare qualche disagio. Per i commercialisti era necessaria una proroga, altrimenti "si rischia un insuccesso della misura". Serve tempo, hanno spiegato, per definire ed elaborare le proposte e "valutarle con i contribuenti loro assistiti". Una richiesta rafforzata dalle lamentele sui disservizi scritte nero su bianco in una lettera inviata a Leo e al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.