Concordato, Leo: "Avremo notizie positive, ci sarà aumento del gettito"

Sul gettito del concordato "dovremmo sicuramente avere notizie positive". Lo ha detto in audizione alla commissione Bilancio in Senato il viceministro dell'Economia Maurizio Leo. "Ci sarà necessariamente un aumento di gettito, sul concordato non abbiamo stimato entrate, quello che viene è tutto ben accetto", ha spiegato. "Se il contribuente non aderirà a questo tipo di definizione ed è un contribuente che ritiene di essere nel giusto, e ha pagato le sue imposte, non avrà nulla da temere - ha aggiunto -. Non ci sarà nessun atteggiamento repressivo, nessuno farà accertamenti e lo andrà a colpire".