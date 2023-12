"Dovete tassare i super ricchi come me": l'ereditiera del gruppo Basf lancia la raccolta firme

Raggiungere un milione di firme per tassare i super ricchi: è l'intento del movimento AG Steuergerechtigkeit, più noto come Tax Me Now, rilanciato sui social proprio da una super ricca.

Si tratta di Marlene Engelhorn, la giovane ereditiera del colosso chimico Basf, che già a inizio anno aveva scelto di rinunciare a 4 miliardi di dollari di eredità per finanziare iniziative sociali e di impegnarsi per una distribuzione più equa della ricchezza. "Ciao, sono una multimilionaria e voglio che mi tassiate di più, ora", ha detto in un video rivolgendosi alle istituzioni Ue.