Manovra, sottosegretario Baretta: da lettera Ue trapela sì a flessibilità

"La lettera del commissario Ue per gli Affari economici, Pierre Moscovici, diversamente dall'anno scorso, non chiede modifiche alla manovra economica, ma semplicemente dei chiarimenti sui saldi strutturali, lasciando intendere che il maggior margine di flessibilità che abbiamo chiesto, nel 2020, per assestare al 2,2% il rapporto deficit/Pil, ci sarà concesso". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta.