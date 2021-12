Manovra, si cambia: tagli a Irpef e Irap, bonus tv e un fondo per il turismo

Il governo presenta in Senato un emendamento omnibus che recepisce l 'intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per un anno "in via eccezionale", e anche sulle bollette . Si va dal taglio di Irpef e Irap al rifinanziamento, con 68 milioni, del bonus tv . Arrivano anche una serie di novità, dalla riscrittura del patent box alle nuove norme "salva-comuni".

Nasce inoltre un fondo ad hoc per aiutare i settori del turismo, dello spettacolo e dell'auto, mentre, tra i temi affrontati dal governo, ci sono anche il Giubileo, la proroga del programma Strade sicure e fondi per le scuole dell'infanzia paritarie e per le Regioni colpite dagli incendi della scorsa estate.

Fondo turismo, spettacolo e auto - Per i settori in affanno di turismo, spettacolo e automobile, "gravemente colpiti dall'emergenza Covid", arriva un fondo da 150 milioni di euro, istituito al ministero dello Sviluppo economico, secondo l'emendamento presentato dall'esecutivo in commissione al Senato. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Manovra i ministeri di Sviluppo, Cultura, Turismo ed Economia dovranno definire le modalità di assegnazione dei sostegni e le procedure di erogazione delle risorse "nel rispetto delle norme Ue sugli aiuti di Stato" legati all'emergenza Covid.