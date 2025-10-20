Manovra, Salvini: "Se le banche si lamentano sale il contributo"

"Tutti possono piangere tranne le banche italiane, è una cosa che non si può sentire", ha affermato il vicepremier e ministro ai Trasporti e infrastrutture
© Ansa
Stoccata di Matteo Salvini al sistema bancario italiano. "Se si lamentano ancora non saranno cinque ma sei o sette" i miliardi di contributo delle banche alla Manovra, "perché tutti possono piangere tranne le banche italiane, è una cosa che non si può sentire", ha affermato il vicepremier e ministro ai Trasporti e infrastrutture. "Che dalle banche venga un piccolo contribuito" con i circa 50 miliardi di utile che registrano per aiutare i consumatori mi sembra corretto", ha aggiunto Salvini.
Secondo il vicepremier, inoltre, ''l'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi non mi sembra un buon modo di aiutare la domanda interna e l'iniziativa privata. La legge di Bilancio dovrà andare all'esame del Parlamento, serve a questo''.
"Se devo dire una cosa di cui più sono soddisfatto è il risultato dopo tre anni di impegno sulla pace fiscale, la rottamazione delle cartelle esattoriali giusta, dovuta e attesa che copre dal 2000 al 2023 con 9 anni di rate uguali senza sanzioni che va a coprire una parte importante settore lavoro privato, non i furbetti come qualche giornale ha scritto. Siamo passati dal Covid alle guerre e al caro bolletta. Aver tenuto aperto uno studio professionale, un negozio, albergo in questi 5-6-7 anni devastanti è qualcosa di eroico", ha aggiunto.