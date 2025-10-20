Manovra, Salvini: "Se le banche si lamentano sale il contributo"

Stoccata di Matteo Salvini al sistema bancario italiano. "Se si lamentano ancora non saranno cinque ma sei o sette" i miliardi di contributo delle banche alla Manovra, "perché tutti possono piangere tranne le banche italiane, è una cosa che non si può sentire", ha affermato il vicepremier e ministro ai Trasporti e infrastrutture. "Che dalle banche venga un piccolo contribuito" con i circa 50 miliardi di utile che registrano per aiutare i consumatori mi sembra corretto", ha aggiunto Salvini.