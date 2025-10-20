Logo Tgcom24
Economia
Manovra, Salvini: "Se le banche si lamentano sale il contributo"

"Tutti possono piangere tranne le banche italiane, è una cosa che non si può sentire", ha affermato il vicepremier e ministro ai Trasporti e infrastrutture

20 Ott 2025 - 16:45
© Ansa

Stoccata di Matteo Salvini al sistema bancario italiano. "Se si lamentano ancora non saranno cinque ma sei o sette" i miliardi di contributo delle banche alla Manovra, "perché tutti possono piangere tranne le banche italiane, è una cosa che non si può sentire", ha affermato il vicepremier e ministro ai Trasporti e infrastrutture. "Che dalle banche venga un piccolo contribuito" con i circa 50 miliardi di utile che registrano per aiutare i consumatori mi sembra corretto", ha aggiunto Salvini.

"Aumento cedolare su affitti brevi non aiuta l'economia"

 Secondo il vicepremier, inoltre, ''l'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi non mi sembra un buon modo di aiutare la domanda interna e l'iniziativa privata. La legge di Bilancio dovrà andare all'esame del Parlamento, serve a questo''.

"Pace fiscale non è premio a furbetti"

 "Se devo dire una cosa di cui più sono soddisfatto è il risultato dopo tre anni di impegno sulla pace fiscale, la rottamazione delle cartelle esattoriali giusta, dovuta e attesa che copre dal 2000 al 2023 con 9 anni di rate uguali senza sanzioni che va a coprire una parte importante settore lavoro privato, non i furbetti come qualche giornale ha scritto. Siamo passati dal Covid alle guerre e al caro bolletta. Aver tenuto aperto uno studio professionale, un negozio, albergo in questi 5-6-7 anni devastanti è qualcosa di eroico", ha aggiunto.

