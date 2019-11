Manovra, Gualtieri: "Sorprende che sia approvata e poi criticata"

"E' sorprendente che prima si approvi una Manovra e poi la si critichi, questo non significa che non si possa migliorarla". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, precisando: "Troverei paradossale che chi parla di meno tasse poi non voglia ridurre le tasse sul lavoro. Il taglio del cuneo è un pilastro". E sulla plastic tax: "Dobbiamo ridurre l'utilizzo ma sono pronto a discutere".