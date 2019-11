Gualtieri: "Manovra condivisa, strane le critiche degli alleati"

Gualtieri ha rivendicato "di essere riusciti a congelare l'Iva e il sostegno a lavoro, investimenti e Welfare". "Siamo riusciti a fare quello che tutti fino a poco fa ritenevano impossibile: evitare 23 miliardi di aumento automatico dell'Iva con una Manovra che non è di lacrime e sangue. Tutto ciò garantendoci importanti margini di flessibilità, ma senza scontri con l'Europa e con lo spread che è calato di oltre 100 punti, il che significa svariati miliardi risparmiati in spesa di interessi".

L'iter prevede il passaggio in Parlamento che - ha ricordato il ministro sempre a La Stampa - "è sovrano e potrà modificare e migliorare il testo, a saldi invariati. Noi incoraggeremo questo lavoro della maggioranza e ascolteremo le opposizioni, così come dialogheremo con le forze sociali e produttive e con i settori toccati dalle misure. Abbiamo voluto concludere la fase di preparazione proprio per consentire al Parlamento di svolgere pienamente il proprio compito contrariamente a quanto è avvenuto l'anno scorso".

Auto aziendali - Soffermandosi sul caso delle auto aziendali, il ministro ha spiegato che "non si tratta di una tassa, ma della riduzione di un sussidio finanziato attraverso la fiscalità generale. Riduzione che è superiore alla media Ocse e oggi va indistintamente anche ai veicoli molto inquinanti".



"No aumento delle tasse" - Il ministro poi ha sottolineato che il governo non ha aumentato le tasse con questa legge di bilancio. "Se guardiamo alle tasse, le uniche veramente nuove sono tre: sulla plastica 'usa e getta', sugli zuccheri contenuti nelle bevande, sui giganti del web. Mi sento di difenderle come tasse di scopo utili per l'ambiente e la salute. La plastica monouso, perché nel medio periodo incentiva l'impiego di materie prime compatibili con l'ambiente e promuove la trasformazione industriale. Lo zucchero, perché oggi l'incidenza dell'obesità in Italia tra i ragazzi fino a 12 anni è superiore alla media dell'Unione europea. E sui giganti del web non penso che sia necessario aggiungere molto. Nel loro insieme valgono 2 miliardi".