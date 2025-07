Per il nostro Paese "per la prima volta non si parla di Manovra correttiva". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al Question Time commentando: "Miracolosamente abbiamo fatto le previsioni giuste". Ha quindi spiegato: "Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat il 30 giugno non vi è motivo di ritenere necessità di fare aggiustamenti di tali previsioni. Le cifre sono compatibili con un deficit al 3,3% nel 2025 e con un ritorno sotto il 3% nel 2026".