14 novembre 2018 11:57 Manovra, ecco cosa rischia l’Italia con la procedura di infrazione Le sanzioni che potrebbero colpire il Paese: multa fino a 9 miliardi di euro, congelamento dei fondi strutturali, stop ai prestiti della Banca europea

L’Italia ha spedito alla Commissione Europea la lettera sulla manovra economica. Il governo ha scelto la strada della fermezza. “Il tasso di crescita non si negozia”, ha affermato il ministro Giovanni Tria. Una decisione, quella dei pentastellati, che adesso lascia nelle mani di Bruxelles il futuro del Paese. L’ipotesi più incombente? L’attivazione della procedura di infrazione contro l’Italia. Ma cosa comporterebbe questa opzione? In primo luogo gli occhi dei tecnici dell’Unione Europea sulle casse dello Stato e poi, se Lega e 5stelle non si allineassero alle disposizione Ue, delle pesanti sanzioni per il Paese.

Multa fino a 9 miliardi di euroNel peggiore dei casi, se si dovesse attivare la procedura di infrazione, l’Italia rischierebbe sanzioni fino a 9 miliardi di euro. Prima della loro attivazione l’Unione Europea dà al governo ulteriori possibilità di conformarsi ai parametri comunitari. Ogni sei mesi il Paese è tenuto a inviare report aggiornati sul bilancio. Periodicamente, inoltre, i conti statali sarebbero sottoposti al controllo dei tecnici europei. Se però Lega e Movimento 5 stelle continuassero a non tenere in considerazione le richieste di Bruxelles, i vertici europei potrebbero usare il pugno duro. Le sanzioni economiche sono calcolate in base a vari elementi: l’importanza delle norme non rispettate e gli effetti della violazione degli interessi generali, il periodo in cui il diritto dell’Unione Europea non è stato applicato e la capacità del Paese di pagare. La multa massima con cui l’Ue può colpire uno Stato membro è pari allo 0,9% del Pil. Nel caso dell’Italia 9 miliardi di euro. Si parte però da una sanzione minima equivalente allo 0,2% del Pil.

Congelamento dei fondi strutturaliUn’altra sanzione prevista in caso di attivazione della procedura di infrazione è il congelamento dei fondi strutturali. Questi sono i finanziamenti che l’Unione Europea dà agli Stati membri per effettuare investimenti volti a favorire la crescita economica e occupazionale del Paese. L’Italia è tra i membri che ne beneficiano maggiormente. Il suo congelamento comporterebbe una perdita significante per le casse italiane. Nel periodo 2014-2020, infatti, l’Italia può contare su 73,67 miliardi dati tramite i cinque fondi strutturali europei: Fondo agricolo per lo sviluppo rurale, per la coesione, per lo sviluppo regionale, per la pesca e fondo sociale.

Stop ai prestiti della Banca europeaL’avvio della procedura di infrazione potrebbe inoltre comportare anche l’interruzione dei prestiti concessi dalla Banca europea. L’Italia potrebbe perdere l’accesso al programma di acquisto di titoli di Stato della Bce. E l'Europa potrebbe obbligare il Paese a fornire ulteriori informazioni prima di emettere titoli di stato. Inoltre potrebbe chiedere sia alla Banca europea che alla Bce di rimborsare i loro prestiti.

La procedura di infrazioneLa scelta del governo ha aperto la strada della procedura d’infrazione per debito eccessivo (Edp). E’ la prima volta che accade nella storia dell’unione Europea. Fino a ora erano rientrati in Edp solo quei paesi che avevano sfiorato il deficit al 3% del Pil. In quel caso però rientrare nei vincoli europei era semplice: bastava portare il disavanzo sotto quella quota. Per l’italia è diverso. La procedura di infrazione si lega al debito (131% del Pil in Italia) e non al deficit. Nel caso di attivazione della procedura di infrazione, l’Italia potrà uscirne solo se rispetterà la regola del debito. Quindi solo se riuscirà a tagliare annualmente il 3,5% di questo per tre anni consecutivi. Si parla di circa 60 miliardi di debito annui.

In realtà, negli ultimi anni l’Italia non ha mai rispettato la regola del debito. Ma è sempre riuscita a sventare la procedura di infrazione perché riusciva a conformarsi agli obiettivi di medio termine fissati dai parametri europei.

I fatti Il 15 ottobre 2018 il governo italiano ha presentato alla Commissione europea il Documento programmatico di Bilancio. Testo nel quale i singoli Stati illustrano il proprio progetto di bilancio e gli obiettivi della manovra. In circa 50 pagine, quindi, viene sintetizzato il quadro macroeconomico previsto nella Nota di aggiornamento del Def (Documento di economia e finanza) e le misure che saranno poi definite nella legge di Bilancio.

Il 23 ottobre 2018 la Commissione europea ha bocciato la manovra italiana. Entro tre settimane il governo di Giuseppe Conte doveva presentare un nuovo Documento programmatico di Bilancio. Bruxelles si aspettava una revisione degli obiettivi della manovra. In particolare, la modifica della previsione di deficit al 2,4% del Pil per il 2019 con previsione di crescita dell’economia al’1,5%.

Il 13 novembre 2018 l’Italia ha inviato la lettera a Bruxelles, come richiesto dalla Commissione. Senza però introdurre nel Documento programmatico di Bilancio le modifiche volute dall’Europa.

Cosa ci aspettaEntro il 21 novembre 2018 dovrebbe arrivare il parere finale della Commissione. Questo passerà, poi, al Consiglio per essere discusso i primi di dicembre. Entro 15 giorni, intorno al 6 dicembre, dovrebbe arrivare anche il parere dell’Ecofin, consiglio dei ministri dell’Economia e delle Finanze degli Stati membri dell’Unione Europea. Tra i compiti della commissione c’è anche quello di produrre la raccomandazione contenete le misure correttive.