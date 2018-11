Manovra, governo chiede all'Ue flessibilità per eventi eccezionali

"Per contrastare il dissesto idrogeologico e per la manutenzione straordinaria della rete viaria, il governo chiede l'applicazione della flessibilità per eventi eccezionali". Lo scrive Giovanni Tria nella lettera all'Ue sulla Manovra, spiegando che "per il prossimo triennio" le spese eccezionali saranno "pari a circa lo 0,2% del Pil" a seguito dei danni del maltempo e "per il solo 2019" un miliardo sarà dedicato alla rete viaria dopo il disastro di Genova.