Manovra, Bonomi (Confindustria): "Taglio cuneo risibile, siamo delusi"

Nella Manovra, per Confindustria, è "una delusione l'intervento risibile sul cuneo fiscale".

Lo sottolinea il presidente, Carlo Bonomi, in audizione alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "Anche su altre misure non vediamo una attenzione alla crescita del Paese. Ci ha colpito che non c'è nessuna attenzione al Mezzogiorno d'Italia", ha ricordato chiedendo "un taglio del cuneo di almeno 4 punti perché abbia un effetto significativo: troppe volte nei decenni alle nostre spalle piccoli tagli di 1 o 2 punti non hanno avuto alcun effetto".